Raad Hulst akkoord met aankoop Den Dullaert

De gemeenteraad van Hulst is in meerderheid akkoord met de aankoop van Den Dullaert door de gemeente. Het gemeenschapscentrum is sinds half april dicht op last van de gemeente omdat de brandveiligheid van het gebouw niet in orde was. Nu de gemeente het gebouw gekocht heeft, moet het zo snel mogelijk weer open.

Den Dullaert in Hulst (foto: Omroep Zeeland) De gemeente Hulst neemt gemeenschapscentrum Den Dullaert, inclusief de sportzaal, over voor 1,8 miljoen euro. Het gebouw was in handen van een stichting, maar die wordt nu opgeheven. Er waren al jaren zorgen over de financiële situatie, de exploitatie en het onderhoud van Den Dullaert. Tegen de overname stemden alleen SP, HulstPLUS en Groot Hontenisse. Met het bedrag wordt ook de ontslagvergoeding van een ontslagen werknemer van de stichting betaald, en dat vinden de drie partijen verkeerd. Aflossen van schulden Het grootste deel van de aankoopsom, zo´n 1,5 miljoen, wordt gebruikt om de schulden van de stichting die Den Dullaert beheerde te betalen. Het gaat om onder meer het aflossen van bankleningen en het betalen van crediteuren. Voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw wordt eenmalig een bedrag van 250.000 euro aan de algemene reserves onttrokken. De rest wordt betaald uit de subsidies voor Den Dullaert. Omdat de gemeente nu verantwoordelijk is voor het beheer van het gemeenschapscentrum worden er gesprekken gevoerd met de gebruikers van het gebouw. Zoals sportclubs, kaartclubs en creatieve vorming. ITEM Raadsvergadering Den Dullaert Lees ook: Gemeente Hulst koopt Den Dullaert; stichting moet aftreden

