GOES blijft in race voor Derde Divisie na sterke tweede helft

Moeizame eerste helft

GOES begon sterk aan het duel met Be Quick. Al na amper twee minuten op de klok was het spits Daniël Wissel die de eerste kans voor zijn ploeg creëerde, maar zijn schot ging net naast. Niet vlak daarna moest Be Quick-doelman Robert Smit opnieuw een redding verzorgen na een gevaarlijk schot van diezelfde Wissel. Ook Erwin Franse probeerde de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar zijn schot vloog naast het doel. Er leek geen vuiltje in de lucht voor GOES, maar opeens lag de bal toch achter Brian Meulmeester. Jop Dekker werkte per ongeluk een voorzet achter zijn eigen doelman weg. Dat was het startsein voor Be Quick om het gaspedaal verder in te drukken. De gasten hadden een reis van bijna 340 kilometer uit het Groningse Haren achter de rug, maar daar was niks aan te merken. Zeker niet nadat Robert Talens uit een voorzet de bal achter Meulmeester wist te koppen en Be Quick zo op een 0-2 voorsprong wist te zetten. GOES ging op jacht naar de aansluitingstreffer, maar verder dan een matige vrije trap van Ruben Hollemans en een stift van Erwin Franse kwam het niet.

Aansluitingstreffer

Vlak na de pauze lukte het GOES toch om een keer te profiteren. Erwin Franse ontfutselde de bal van Robert Smit en wist al snel de 1-2 op het scorebord te zetten. De spelers van Be Quick gingen nog wel in protest bij de scheidsrechter, maar die keurde het doelpunt goed. GOES ging in het vervolg van de tweede helft op jacht na de gelijkmaker, maar dat leverde niet gelijk resultaat op. Yannick van de Woestijne kreeg een grote kans, maar zag zijn poging stranden nadat de bal via een verdediger werd weggewerkt. Een paar minuten later was het Erwin Franse die dichtbij was, maar zijn schot viel op de buitenkant van de paal. Be Quick kwam er in de tweede helft niet veel meer aan te pas, maar een gevaarlijke scrimmage een kwartier voor tijd leverde nog wel veel dreiging op voor het doel van Meulmeester.

Penalty

GOES probeerde met man en macht de gelijkmaker te forceren en dat lukte ook nadat de scheidsrechter een strafschop gaf aan de Bevelandse ploeg voor het neerhalen van Erwin Franse. Het buitenkansje werd benut door Sherief Tawfik die zo de 2-2 op het scorebord wist te zetten. In de laatste tien minuten was het voornamelijk GOES dat nog op zoek was naar een doelpunt. Daniël Wissel kreeg vlak voor het einde nog een ultieme mogelijkheid, maar zag zijn schot worden gekeerd door Robert Smit. Diep in de blessuretijd kwam de ploeg van Veenstra nog goed weg nadat Meulmeester sterker bleek dan Be Quick-speler Jorin Keekstra in een 1 op 1 situatie.

Door het gelijkspel ligt de strijd voor een plek in de Derde Divisie nog open. Komende zondag is de return in Haren.

Scoreverloop

0-1 Dekker (22/eigen doelpunt)

0-2 Talens (31)

1-2 Franse (48)

2-2 Tawfik (80/pen)

Opstelling GOES

Meulmeester, De Punder, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker, Klaas van Hecke, Hollemans, Van de Woestijne (Rentier/85), Franse, Wissel, De Winter