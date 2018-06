Erwin Franse geeft toe: "Geen geldige goal"

Aanvaller trekt aan arm keeper

GOES stond bij rust met 0-2 achter, maar maakte mede dankzij Franse een sterke come-back in de tweede helft. Het werd 2-2.

Franse scoorde al snel in de tweede helft de aansluitingstreffer. Hij maakte daarbij wel een overtreding op keeper Robert Smit. Dat gaf Franse na afloop toe. "Het klopt dat het geen geldige goal is." Franse trok aan de arm van de keeper terwijl die de bal in het spel wilde brengen. De scheidsrechter zag het niet. "Ik zie het als een slimmigheidje. Als het een goal oplevert, prima toch?"

Geen honderd procent strafschop

Tien minuten voor tijd kreeg GOES een strafschop. Franse werd licht aangeraakt door de verdediger van Be Quick en ging makkelijk naar de grond. "Hij raakte me aan, maar het was geen honderd procent strafschop. Ik zag dat hij de tackle ging inzetten. Hij tikte me aan en dat zag de scheidsrechter." Sherief Tawfik benutte de strafschop en bepaalde daarmee de eindstand op 2-2.