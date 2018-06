Meer aandacht voor de Molukse worsteling

Het toneelstuk laat de strijd binnen een gezin zien als twee Molukse broers tegenovergestelde kampen kiezen tijdens de politionele acties in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Veel Molukkers vochten mee met Nederland, dat niet wilde accepteren dat Indonesië onafhankelijk zou worden. Maar anderen, zelfs binnen dezelfde familie kozen de kant van Indonesië.

Onder het tapijt

Als hoofdpersoon laat regisseur Anis de Jong kapitein Raymond Westerling opdraven. Hij is één van de meest omstreden militaire figuren in onze geschiedenis door zijn keiharde acties. "Doordat de ene broer kiest voor een persoon als Westerling en de ander niet, wilde ik de spanning laten zien die daardoor ontstaat en de chaos die kenmerkend was voor de tijd van de dekolonisatie", zegt De Jong,"Dit is een onderdeel van onze geschiedenis die onder het tapijt geschoven lijkt te zijn."

Door zijn harde optreden is Westerling een omstreden figuur geworden (foto: Wikipedia)

Raymond Pierre Paul Westerling (Istanboel, 31 augustus 1919 Purmerend, 26 november 1987), bijgenaamd de Turk was in de rang van Kapitein de commandant van de Speciale Troepen in de jaren 1946-1948 van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De Nederlandse legerleiding gaf hem carte blanche om de opstand neer te slaan zonder verantwoording schuldig te zijn aan de militaire autoriteiten ter plaatse. Hij kon zelfstandig te werk gaan en voerde zuiveringsacties op Zuid-Celebes (Sulawesi Selatan) uit en pleegde een mislukte coup, kort na de soevereiniteitsoverdracht, gericht tegen het bewind van Soekarno. Beide acties maakten hem een van de meest omstreden figuren uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. (Bron: Wikipedia)

Anis de Jong kwam al eens eerder met een toneelstuk over de donkere kant van de integratie van Molukkers in Nederland. 'De vrouwen van kamp Westkapelle' ging over een incident bij het Ambonezenkamp in Westkapelle. Toen bleek dat de Molukkers niet meer terug zouden gaan naar Indonesië, moesten ze van de Nederlandse regering voor zichzelf gaan zorgen, wat leidde tot spanningen.

In Westkapelle kwam het tot een gewelddadige uitbarsting waarbij door de politie werd geschoten. Het toneelstuk werd in 2006 opgevoerd in het oude kamp opgevoerd in 2006 tijden het Zeeland Nazomerfestival.

Poster Deltadua (foto: Deltadua)

In de Oude Verbandkamer van de Schelde in Vlissingen is een speciaal hoekje ingericht met foto's en andere herinneringen aan Molukse werknemers in de Machinefabriek. Nadat ze mochten gaan werken kwamen veel van de Walcherse Molukkers bij de Schelde terecht. Zo ook de vader van initiatiefnemer Alex Soplantila. Naast de foto's in Vlissingen was er ook de mogelijkheid om foto's van oud-soldaten van de KNIL te bekijken in verenigingshuis Mae Uku in Oost-Souburg.

Pijnpunten zijn niet altijd prettig, maar ze horen er nu eenmaal bij." Alex Soplantila, initiatiefnemer tentoonstellingen

Soplantila vindt dat er nog wel wat meer aandacht besteed mag worden aan de wederzijdse geschiedenis van de Nederlanders en de Molukkers. Hij werkte in de jaren '70 mee aan een project over de Molukken op Walcherse basisscholen, maar vraagt zich af wat er nu wordt geleerd over die tijd. "We hebben een gemeenschappelijk verleden van meer dan 60 jaar. Daar horen ook een aantal pijnpunten bij. Het is misschien niet prettig om die te benoemen, maar ze horen er nu eenmaal bij."

