Zeeland wordt wakker: Den Dullaert, GOES en Molukse worsteling

Den Dullaert in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Den Dullaert

De gemeenteraad van Hulst is gisteravond akkoord gegaan met de aankoop van Den Dullaert. Een meerderheid stemde in met het uittrekken van bij elkaar 1,8 miljoen euro voor een nieuwe start voor het gemeenschapscentrum.

(foto: Omroep Zeeland)

GOES in de race

De voetballers van GOES blijven in de race voor promotie naar de derde divisie. In een spannende nacompetite-wedstrijd gisteravond tegen Be Quick 1887 uit het Groningse Haren sleepte GOES na een achterstand van 0-2 een gelijkspel uit het vuur. Het duel van de twee clubs komende zondag is nu beslissend voor promotie.

Poster Deltadua (foto: Deltadua)

Molukse worsteling

Met twee fototentoonstellingen en een toneelstuk wordt deze week veel aandacht besteed aan het gedeelde van Molukkers en Nederlanders. Theatergroep Deltadua brengt het stuk Westerling over twee broers die met elkaar in conflict komen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Zonnestralen achter de wolken bij Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer:

De dag begint bewolkt en nevelig, later komt ook de zon er weer af en toe door. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij een zwakke tot matige noodwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.