CDA wil bloktijden voor vrachtwagens in Westerscheldetunnel

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

"De Westerscheldetunnel mist nu omzet, omdat veel vrachtverkeer door de Liefkenshoektunnel rijdt. Hoeveel vrachtverkeer dat precies is, weet ik niet, maar het is een aanzienlijke hoeveelheid." In de Liefkenshoektunnel mogen vrachtwagens tussen 23.00 en 6.00 uur voor het tarief van een auto door de tunnel. Dat wil het CDA ook bij de Westerscheldetunnel. Dat zou een vrachtwagenchauffeur per doortocht twintig euro schelen.

Volgens Kuijpers profiteren niet alleen vrachtwagenchauffeurs van de bloktijden. "Het hele Zeeuwse verkeersnet heeft hier baat bij. Als vrachtwagenchauffeurs voornamelijk 's nachts de weg op gaan, is de doorstroming beter." Kuijpers wil dat het provinciebestuur samen met de Westerscheldetunnel gaat onderzoeken of het plan haalbaar is.

CDA wil bloktijden in Westerscheldetunnel