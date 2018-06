Mr. Ride: het is knokken, maar we krijgen kanker eronder

Hij doet zijn verhaal in de Zeelandhallen waar hij druk bezig met het organiseren van het fietsevenement dat geld ophaalt voor KWF kankerbestrijding. De tranen zijn er omdat de ziekte opnieuw heeft toegeslagen en nu wel heel dicht bij hem.

Zijn zus verloren

Bogaert heeft vorige week zijn zus verloren. "Longkanker. Zes weken van de diagnose tot haar overlijden. Vreselijk." Zelf heeft hij ook al jaren te maken met kanker. Bogaert weet er elke keer weer bovenop te komen en ook nu doet ie er luchtig over. "Tot nu toe hebben ze er elke keer weer iets gevonden om me beter te maken. Dat is het mooie van al het onderzoek."

De organisatie van DELTA Ride for the Roses verwacht deze editie zesduizend deelnemers. Het evenement begint vanavond met de LadiesNightRide, een fietsevenement voor vrouwen vanaf de Grote Markt in Goes met routes van 15 en 30 kilometer. Zaterdag gaan de fietsroutes door Midden-Zeeland en zondag door Zeeuws-Vlaanderen.

Bogaert staat met een dubbel gevoel in de Zeelandhallen. Aan de ene kant al die mooie verhalen en initiatieven van deelnemers. Over hoe zij geld verzamelen, wat ze er voor doen en voor wie. "Hartverwarmend en hoopvol." Aan de andere kant zijn eigen verdriet. "Het zal dit weekend moeilijk worden, dat zal ik niet ontkennen. "

Zijn oproep galmt door de nog lege Zeelandhallen: "Ik zou het van de daken willen schreeuwen. Mensen, kom, help. We komen er echt. maar we moeten nu nog knokken."