Ronnie Flex en BLØF omarmen elkaar

Rapper Ronnie Flex en BLØF hebben een nieuwe versie opgenomen van de single Omarm. Donderdagavond maakte Ronnie Flex iedereen lekker in RTL Late Night, door alvast een stukje te laten horen. Hetoriginele nummer staat op het gelijknamige album uit 2006 en is al meerdere keren gecoverd door Nederlandse artiesten.

Ronnie Flex & BLØF - Omarm

BLØF heeft Ronnie Flex zelf benaderd voor dit project. Ronnie verklaarde al jaren fan te zijn van de band en Omarm bleek toevallig zijn favoriete nummer. En daarin is hij niet de enige.

Omarm van BLØF is populair bij Nederlandse zangers en zangeressen: er bestaan al studio-opnames van Elske DeWall en Trijntje Oosterhuis (Leven van de Liefde, 2017). Isabel Provoost zong het samen met Paskal Jakobsen in The Voice of Holland en op Concert at SEA. Het lied was ook onderdeel van de solovoorstelling Simone's Songbook van Simone Kleinsma.

In 2014 kwam het voor in The Passion, gezongen door Jan Dulles (3JS) en Stanley Burleson. Vorig jaar droeg Hadewych Minis het lied aan voor Het Groot Nederlandse Songbook in De Wereld Draait Door. Ook Roxeanne Haze en Tommie Christiaan zongen het nummer,

BLØF - Omarm

Rapper en producer Ronnie Flex (1992) staat onder contract bij label TopNotch. Hij brak door met de hit Drank en Drugs uit 2015. Het jaar daarop won hij de Popprijs met hiphopcollectief New Wave. De afgelopen jaren zocht hij al eerder de samenwerking met andere artiesten, zoals Broederliefde, Boef, Maan en Famke Louise.

BLØF en Isabel Provoost - Omarm