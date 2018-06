Tolvrije tunnel stap dichterbij?

De Westerscheldetunnel (foto: Westerscheldetunnel)

Volgens de PvdA is een tolvrije tunnel goed voor de economie en de werkgelegenheid in Zeeland. Nu de provincie weer geld heeft om te investeren, wil de partij dat heel Zeeland daarvan profiteert. Ze kreeg bijval van andere grote partijen in Provinciale Staten, zoals VVD, CDA en SP.

Lagere tarieven

"De financiële ruimte is er nu", zegt fractievoorzitter Hannie Kool van het CDA. Ook wees ze op de mogelijkheid om de toltarieven te verlagen. De VVD wees er op dat al is afgesproken om in 2019 opnieuw te kijken naar de toekomst van de tunnel. Fractievoorzitter Kees Bierens gaf aan dat zijn partij er al eerder voor heeft gepleit om de tunnel tolvrij te maken.

Toch klonken er ook kritische geluiden. De PVV waarschuwde ervoor om gelijk veel geld uit te gaan geven op het moment dat het net financieel gezien wat beter gaat. D66 vroeg zich af of het de bedoeling is om de toltarieven nu hoog te houden om de tunnel een jaar eerder tol vrij te maken?

Droom

De PvdA zei in reactie daarop dat de partij de tunnel graag een substantieel aantal jaar eerder tolvrij wil maken dan in 2033. "Dit is waar wij als PvdA van dromen. Wij willen kijken of we alles uit de kast kunnen halen om de tunnel eerder tolvrij te maken."

