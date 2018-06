SGP Kapelle stapt uit college; afspraak over zondagsrust geschonden

Raadszaal van de gemeente Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

In het akkoord hadden de SGP, VVD en CDA afspraken gemaakt over het opengaan van winkels op zondag waarin alleen voor winkeliers in Wemeldinge nog ruimte was voor extra openstelling op zondag. In de kernen Kapelle, Schore en Biezelinge waren tot voorheen altijd vier koopzondagen.

Naar aanleiding van die afspraak kwamen de oppositiepartijen in de gemeente Kapelle in de raadsvergadering van 29 mei met het voorstel om de verruiming voor Wemeldinge voor de hele gemeente Kapelle te laten gelden. Coalitiepartij VVD gaf vervolgens steun aan dit voorstel.

Het vertrouwen verspeeld

Daarmee is volgens de SGP het vertrouwen in de VVD als coalitiepartner verspeeld. "Wanneer op een zodanig principieel punt de overeengekomen afspraken zo gemakkelijk opzij worden gezet om eigen partij-belang te dienen vindt de SGP het niet geloofwaardig om met dit college verder te gaan."

Het gemeentehuis in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

VVD-wethouder Jon Herselman kreeg vanmorgen de mededeling te horen en zegt 'totaal verrast te zijn'. Volgens Herselman is juist afgelopen dinsdag een goed gesprek geweest over de kwestie tussen de drie wethouders en fractievoorzitters van de coalitie. "Natuurlijk lag dit gevoelig, en is daar is goed overgepraat. Maar ook de voorgaande vier jaar hebben we prima samengewerkt, in dezelfde samenstelling. Ik had dit ook niet zien aankomen."

De VVD heeft met de overgebleven coalitiepartner CDA besloten om pas na het weekend te ontstane situatie verder te bespreken.

