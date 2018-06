Voetbalfinales en Ride for the Roses; volg het bij Omroep Zeeland

DELTA Ride for the Roses

Zaterdagochtend is de start van het evenement bij de Zeelandhallen in Goes te volgen op de radio. Evenals in de middaguitzending. Ook op zondagmiddag zijn flitsen uit de Zeeuws-Vlaamse editie van de Ride for the Roses te horen. Daarnaast wordt het evenement drie dagen lang, inclusief de LadiesNightRide op vrijdag, gecoverd op de Facebookpagina Fietsen in Zeeland.

Zeeuws-Vlaamse editie van DELTA Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Op maandag 11 juni is op Omroep Zeeland televisie vanaf 17:15 uur een uitgebreid verslag van de DELTA Ride for the Roses in Evenement van de Week te zien. Dit programma wordt elk half uur herhaald.

Zaterdag HSV Hoek

In Hoek wordt de beslissende wedstrijd gespeeld tussen Hoek en de amateurs van Ajax voor een plek in de Derde Divisie. Afgelopen dinsdag verschafte Hoek zich in Amsterdam van een prima uitgangspositie door met 1-3 te winnen.

Hoek viert de 1-3 zege in Amsterdam (foto: Orange Pictures)

De wedstrijd, die om 14:30 uur begint, is live te volgen via flitsen op de radio en een livestream met commentaar op de website van Omroep Zeeland en Facebook. De sportredactie houdt de voetballiefhebbers ook via een liveblog op de hoogte.

Zondag GOES

De voetballers van GOES staan zondag, na een lange reis, op het voetbalveld van Be Quick. Tegen de Groningers werd het gisteravond 2-2, in deze wedstrijd ligt dus nog alles open.

Remon de Vlieger aan de bal namens GOES (foto: Rene van der Vliet)

De wedstrijd tussen Be Quick en Goes is vanaf 14:30 uur live te volgen via flitsen op de radio en een livestream met commentaar op de website van Omroep Zeeland en Facebook. De sportredactie houdt de voetballiefhebbers ook via een liveblog op de hoogte.

