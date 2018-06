Ruzie over vergunning; misschien wel laatste keer Hrieps

De tenten van Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie wil de week na een editie van Hrieps al weten of de vergunning voor de volgende editie wordt verstrekt. Hrieps verwijt de gemeente Veere dat deze niet is meegegroeid met het festival en dat het verlenen van de vergunning in alle edities moeizaam is verlopen.

'Hrieps hield zich niet aan de vergunning'

Volgens burgemeester Rob van der Zwaag van Veere hebben de organisatoren zich niet aan de verleende vergunning voor de afgelopen editie gehouden. "We hebben een vergunning verleend voor 5.800 bezoekers. Als dan het dubbele aantal bezoekers op je festival is, heb je wat uit te leggen. Wij kunnen niet zomaar een vergunning verlenen, als het festival de bezoekersaantallen overschrijdt."

Volgens organisator Hugo Kramer van Hrieps kwam het hogere bezoekersaantal door mensen die backstage op het festival werkten, maar dat gelooft Van der Zwaag niet. "5.800 mensen backstage, dat geloof je toch zelf niet?"

Voor de 25e editie wil Hrieps 7.500 kaarten verkopen. Volgens Van der Zwaag moet de organisatie eerst aantonen dat het bij dat aantal blijft en uitleggen waarom er dit jaar veel meer bezoekers waren dan toegestaan. "Dan kan het snel gaan met het verlenen van de vergunning. Maar het moet niet vaag blijven, zoals nu het geval is."

Hrieps begon klein

Het festival is 24 jaar geleden voor de eerste keer georganiseerd door dorpsjeugd en een plaatselijke horeca-ondernemer. Inmiddels is het festival een begrip in Zeeland.

Lees ook: