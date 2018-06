Waar is de 3 miljoen van DELTA Ride for the Roses gebleven?

Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder is een groot deel van het jaar bezig met het organiseren van het fietsevenement. Hij is ervan overtuigd dat het geld goed terecht is gekomen. "We gaan ook elk jaar op bezoek bij de onderzoeker die van Ride for the Roses geld krijgt. Het zijn zulke bevlogen mensen. Dat werkt erg motiverend."

Veel geld uit Zeeland

Sigrid Attema van KWF Kankerfonds heeft er concrete cijfers bij: "85 procent van het geld komt terecht bij onderzoek." Welk onderzoek dat is, wordt gekozen in overleg met de organisatie. Attema spreekt haar dank uit voor alle inzet vanuit Zeeland. "Zeeland heeft 3 miljoen opgehaald, op een totaal van 13 miljoen landelijk. Dat is heel wat. Met het geld leren we kanker beter begrijpen en kunnen we dus ook beter kijken naar wat voor soort behandelingen aanslaan."

De doelen voor de Ride for the Roses

Jaar Doel van onderzoek 2008 Onderzoek stamceltransplantatie 2009 Onderzoek magnetische resonantie 2010 Bestrijding dikke darmkanker 2011 Bestrijding van de symptomen die voorkomen bij de behandeling

van lymfeklierkanker 2012 Bestrijding van blaas- en prostaatkanker 2013 Onderzoek immunotherapie 2014 Onderzoek immunotherapie (vervolg) 2015 Onderzoek bestrijding huidkanker 2016 Onderzoek ontstaan en voorkomen van Leukemie 2017 Onderzoek bijwerkingen prostaatkankerbehandeling verminderen met voeding/training 2018 Onderzoek naar het moleculaire skelet van hersentumoren.

Onderzoek naar hersenkanker

De opbrengst van de komende editie gaat naar onderzoek naar hersenkanker. In Nederland wordt elk jaar bij zo'n 1200 mensen een kwaadaardige tumor in de hersenen ontdekt. De overlevingskans is niet groot. Slechts 25 procent van de mensen met zo'n tumor is vijf jaar na de diagnose nog in leven. In 2016 stierven 883 mensen door de ziekte.

Rozen uitdelen bij Delta Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Toch gaat de DELTA Ride for the Roses niet alleen om het geld inzamelen, zegt Luuc Smit, docent verliesverwerking aan HZ in Vlissingen. Er is ook een belangrijk emotioneel aspect: fietsen voor het kankerfonds helpt mensen ook mentaal.

Ze kunnen er steun aan ontlenen. "Je staat er niet alleen voor. Dat gevoel is erg belangrijk. Zowel voor de mensen die ziek zijn als de mensen die daar omheen staan."

De Delta Ride for the Roses krijgt dit weekend extra aandacht bij Omroep Zeeland. De ritten zijn te volgen via de radio, tv en website.

