Hulst wil grafmonumenten restaureren

(foto: omroep Zeeland)

De begraafplaats, in gebruik genomen in 1870, is een bijzondere plek met historische graven. Sinds 1985 vinden er geen begrafenissen meer plaats en zijn de vele monumenten in verval geraakt.

Herstel historische waarden

Al in 2016 ging een werkgroep aan de slag om plannen te maken voor het herstel van de historische en cultuurtechnische waarden van de begraafplaats. De gemeente Hulst, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten werkten daarin samen.

Uit het rapport van de werkgroep is een beheersplan voortgekomen. Daarin staat hoe het groen, de gebouwen en de monumenten kunnen worden opgeknapt. Het dagelijks gemeentebestuur van Hulst wil dit overnemen en de komende jaren zo'n tien monumentale graven per jaar een extra onderhoudsbeurt geven.

De gemeenteraad van Hulst moet beslissen of dit plan mag worden uitgevoerd. Op dinsdag 19 juni komt het aan de orde in de raadscommissie Ruimte.

