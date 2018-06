Ontknopingen promotie Derde Divisie live bij Omroep Zeeland

GOES juicht na de 1-0 van Daniël Wissel tegen Silvolde (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag wordt in Hoek de beslissende wedstrijd gespeeld tussen HSV Hoek en de amateurs van Ajax. Afgelopen dinsdag verschafte Hoek zich in Amsterdam een prima uitgangspositie door met 1-3 te winnen.

De voetballers van GOES staan zondag, na een lange reis, op het voetbalveld van Be Quick in Haren. Tegen de Groningers werd het donderdagavond in Goes 2-2.

Live te volgen

Beide wedstrijden zijn vanaf 14:30 uur te volgen via flitsen op de radio en een livestream met commentaar op de website van Omroep Zeeland en Facebook. De sportredactie houdt de voetballiefhebbers verder ook via een liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen in Hoek en Haren.