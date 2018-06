Tijdelijke verhuizing voor oorlogsmonument van Terneuzen

Het monument is in 1950 onthuld, ter nagedachtenis aan vijf werknemers van Rijkswaterstaat, die door de Duitsers zijn omgebracht. Het monument is drie meter hoog en weegt volgens woordvoerder Harm Verbeek van het project Nieuwe Sluis Terneuzen zo'n 40 ton.

De vijf werknemers van Rijkswaterstaat probeerden vlak voor de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen, explosieven weg te halen van de toenmalig sluisdeuren in Terneuzen. Dat gebeurde in september 1944, tijdens Dolle Dinsdag. Maar de vijf werden betrapt door de Duitse bezetter, die hen later fusilleerde. Het monument bestaat uit stukken graniet in de vorm van een zuil met daar bovenop een bronzen beeld van een vuist met zwaard. Het monument wordt omringd door een gebroken ketting. De tekst op de ingemetselde plaquette in het voetstuk luidt:

Hen die vielen

voor onze vrijheid

Het monument is nu verplaatst naar de Binnenvaartweg, maar krijgt straks een definitieve plek op het nieuwe sluizencomplex. "Het monument krijgt een plek op een uitkijkpunt, dat ruim negen meter boven NAP komt te liggen. Dat wordt zowel een recreatief punt, als dus de plek voor het monument", zegt Harm Verbeek van het project Nieuwe Sluis.