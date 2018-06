Wel WK, geen Oranje, dus voor wie ben je nu?

Voor welk land ben jij tijdens het WK-voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Bij het EK in 2016 was Oranje voor het eerst in jaren niet aanwezig op een groot toernooi. Toen constateerden we met name in de grensdorpen een voorkeur voor België. Het zwart-geel-rood wapperde in elk geval aan de gevels van enkele cafés. Ook dit keer doen de Rode Duivels weer mee en Oranje wéér niet.

Of ben jij misschien niet voor onze zuiderburen, maar voor een heel ander land zoals Panama, Brazilië of Nigeria. Je hebt in totaal keuze uit 32 landen.

In samenwerking met de andere regionale omroepen heeft Zeeland een speciale enquête ontworpen waarin we je vragen jouw voorkeur openbaar te maken.

Kiezen uit die Mannschaft of de Rode Duivels (foto: OZ)

Je kunt in de enquête een keuze maken uit alle landen die meedoen. Maar er is daarnaast ook een extra vraag over onze buurlanden: als je moet kiezen tussen Duitsland en België... voor wie ben je dan? Voor die Mannschaft of voor de Rode Duivels? Tot en met volgende week maandag kun je het invullen.

We zetten het allemaal op een rij en woensdag 13 juni maken we bekend hoe de Zeeuwen deze wereldcup in gaan.

