The Family First klinkt zomers en positief

Gayito Joval (l) en Thenselo (r) van The Family First in De Muziekmiddag met Elias den Hollander (foto: Omroep Zeeland)

Gayito Joval, jij was twee jaar geleden hier als solo-artiest. Heb je dat nu ingeruild voor The Family First?

"Ja, twee jaar geleden was ik hier solo, maar dat heb ik achterwege gelaten. Ik werd gevraagd door Thenselo of ik muziek kon maken. Van het één kwam het ander."

Thenselo: "Ik kende hem al van vroeger. Ik wist dat hij zong en hij heeft een mooie stem. Zelf was ik nog niet echt actief in de muziek. Twee jaar terug werd ik gevraagd door een andere vriend om bars op zijn track te doen. Clipje gemaakt, zodoende ben ik erin verder gegaan. Dat was nieuw voor mij. M'n broers maakten vroeger wel muziek. Maar nu is het voor mij allemaal wat serieuzer geworden."

Wat voor muziek maken jullie?

Gayito: "Het is heel zomers, vrolijk, positief. Ook in een dip moet je positief blijven. Het zit in het dancehall genre, maar er zit ook R&B in. Het zijn veelal lovesongs." T: "We maken muziek voor iedereen, jong en oud."

Wat is de gedachte achter de naam The Family First?

T: "Familie speelt voor ons een belangrijke rol." G: "Ja, dat is wel iets dat bij ons voorop staat." The Family First is niet alleen Gayito en Thenselo: "Genice is onze producer, hij maakt alle beats die we gebruiken. We werken veel met hem samen. En op de achtergrond nog een vriend, Lars, die met teksten helpt."

The Family First - Spotify

De track Mijn Alles staat op Spotify, en die wordt goed beluisterd.

T: "Beter dan we hadden verwacht." G: "Het valt in de smaak van de muziek van nu, zoals Broederliefde. Genres die heel hard gaan." T: "Wij proberen onze eigen smaak te geven aan het publiek. Die acts uit de Randstad hebben allemaal wel iets van elkaar, maar ze willen ook iets van hen zelf meegeven."

Jullie werken allebei. Is de muziek een hobby?

G: "Op dit moment is het nog hobby, maar het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien, met z'n tweeën. Dat is echt een droom. We hebben twee keer opgetreden als The Family First, in Goes en Vlissingen. Het gaat nu een beetje rollen." T: "Het was heel verrassend dat iedereen meezong."

Komt er binnenkort nog méér aan van The Family First?

T: "Een EP komt er zeker aan, daar zijn we nu mee bezig. We halen de inspiratie uit elkaar." G: "En uit de familie. Vroeger moest ik er echt voor gaan zitten, maar nu komt het gewoon. Je zet een beat aan en je gaat freestylen. Alléén gaat het minder goed. Sinds ik bij TFF zit, gaat het schrijven beter, dus dat heeft me wel geholpen."

