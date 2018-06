Provincie: Hoe eerder een tolvrije tunnel hoe beter

(foto: Cor Oudesluijs / Omroep Zeeland Flickr)

Van der Maas waarschuwt voor teveel optimisme. In 2016 zijn afspraken gemaakt over de tunnel die wat hem betreft tot 2020 blijven staan. Daarna komen er nieuwe afspraken over de tarieven voor de tunnel.

Nieuwe cijfers

Van der Maas zegt dat hij in november met actuele cijfers over de Westerscheldetunnel komt. Dan maakt hij bekend hoeveel voertuigen er door de tunnel rijden en hoe hoog de opbrengsten van de tol zijn. Duidelijk is al wel dat er meer voertuigen door de tunnel rijden dan was verwacht.

Aan de hand van die cijfers maakt de provincie in 2019 een nieuw jaarplan voor de Westerscheldetunnel. Dat plan is dan weer uitgangspunt voor een nieuwe strategie die in 2020 klaar moet zijn. Van der Maas "Ik denk dat we in 2020 interessante dingen met elkaar kunnen afspreken", zegt Van der Maas.



De tolopbrengsten van de tunnel zijn al jaren hoger dan verwacht. Daarom is in 2016 al afgesproken de extra inkomsten in een spaarpot te stoppen om de tunnel eerder tolvrij te maken.

Interessante afspraken

Van der Maas verwacht dat er in 2020 interessante afspraken kunnen worden gemaakt over de tunnel. Daarbij denkt hij aan lagere toltarieven, het eerder afschaffen van de tol of een combinatie daarvan. Ook wil hij dan kijken of er bloktijden kunnen worden ingevoerd voor vrachtwagens, zodat die bijvoorbeeld 's nachts goedkoper door de tunnel kunnen rijden.