Deel dit artikel:











Tijd voor de voorjaarsschoonmaak: als je bunker maar netjes is

Normaal gesproken is het rustig rond de bunker met pantserstalen koepel in de Vlissingse Buitenhaven, maar vandaag is het een komen en gaan van mensen. De bunker wordt leeggepompt, uitgezogen en afgestoft, want morgen mogen honderden mensen er een kijkje in nemen en dan moet de bunker er netjes bij liggen.

"Hij ligt er slechter bij dan ik dacht", vertelt één van de vrijwilligers geschrokken. "Zo kunnen we mensen er met goed fatsoen niet door laten lopen morgen", beaamt een ander. De bunker is al lange tijd niet open geweest. Stukken muur zijn losgekomen, water is naar binnen gelekt en buizen en pijpen hebben losgelaten. De vrijwilligers beginnen dapper aan het opruimwerk, maar komen al snel tot de conclusie dat er niets anders opzit dan alleen het hoognodige weg te werken. De bunker is onderdeel van de Antlantikwall, die in 1940 werd aangelegd door de Duitsers. De batterijen waren vooral bedoeld om de toegang tot belangrijke havens te verdedigen. In Nederland waren dat IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen. Omstreeks die tijd dachten de Duitsers dat de kustverdediging ook nog een belangrijke rol kon spelen bij een mogelijke invasie van Engeland. De kustbatterijen zouden dan namelijk de Duitse invasievloot kunnen beschermen. Maar de invasie gaat uiteindelijk niet door omdat Duitsland de luchtoorlog boven Engeland verliest. bron: bunkerdag.nl Na een paar uur buffelen is de ergste troep opgeruimd. Voor de avontuurlijke bunkerliefhebber ligt er morgen een pad van pallets om overheen te lopen. Toch moeten bezoekers die morgen afdalen in de bunker er rekening mee houden dat ze een klein beetje vies worden.