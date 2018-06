Zeeland is de tiende regenboogprovincie

regenboogvlag (foto: OZ)

Het besluit volgde na een spannend debat in Provinciale Staten, waarin fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks erop wees dat het voor LHBT'ers in Zeeland nog steeds geen vanzelfsprekendheid is om uit de kast te komen. Uit rapporten blijkt volgens hem dat ze in onze provincie nog veel te maken hebben met vijandigheid. Ook wees hij erop dat suïcidale neigingen in deze groep erg hoog is.

Ook grote vraagtekens

Tijdens het debat in Provinciale Staten werden grote vraagtekens bij het voorstel van GroenLinks gezet. Zo wilde de VVD geen steun geven aan de motie. Dat legde Statenlid Tobias van Gent als volgt uit: "Wij zijn een liberale partij en vinden dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Maar we steunen deze motie niet, omdat we dan ook soortgelijke voorstellen voor andere groepen in de samenleving zouden moeten bespreken."

Minder verrassend was het bezwaar van de SGP tegen het voorstel. Statenlid Harold van de Velde was van mening dat het niet de rol van de provincie is om zich in te zetten voor LHBT'ers: "Ik heb moeite met beleid voor speciale doelgroepen. Er is in Zeeland ook dagelijks sprake van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik zou het tegen de slachtoffers daarvan niet uit kunnen leggen als ik deze motie zou steunen."

Persoonlijk geraakt door de discussie

Vooral Rutger Schonis van D66 maakte indruk toen hij zijn persoonlijke gevoel bij dit debat verwoordde: "Deze discussie raakt mij persoonlijk. Het heeft 35 jaar geduurd voordat ik uit de kast durfde te komen. Daarom heb ik er nu heel veel moeite dat de discussie nu is of dit onderwerp wel een kerntaak van de provincie is. Het enige dat we vragen is dat de Zeeland zegt 'het is oké dat je bent zoals je bent.'



Ook Jan Henk Verburg van de ChristenUnie viel op. Zijn partij (2 zetels) steunde het voorstel. Na afloop liet hij weten het beschamend te vinden dat de motie maar nipt werd gesteund. "Zo'n belangrijk onderwerp verdient een veel bredere steun." Vier partijen stemden tegen het voorstel: VVD (6 zetels), SGP (6 zetels), PVV (4 zetels) en Partij voor Zeeland (1 zetel).



Negen andere provincies besloten eerder ook al om regenboogprovincie te worden. Alleen Friesland en Utrecht zijn geen regenboogprovincie.