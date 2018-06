Het oog van de zee is eindelijk af

De term monnikenwerk is wel van toepassing op het werk van Beerens. Hij werkt met technieken die veel tijd in beslag nemen. Zo maakte hij voor dit werk speciaal geschept papier. Oculus Maris is opgebouwd uit meer dan 200 etsen.

Het minutieuze schilderwerk zorgt ervoor dat je pokken en schelpen aan wilt raken om te voelen of ze echt zijn. Door een gat in het kunstwerk kijk je naar de zee. Het zijn videobeelden die hij maakte tijdens zijn reizen in onder andere Noorwegen, Frankrijk en natuurlijk aan de Zeeuwse kusten.

In het hart van kunstwerk worden videobeelden van de zee vertoond (foto: Omroep Zeeland )

Nog een kunstwerk

Eigenlijk heeft Beerens niet één, maar twee kunstwerken gemaakt. Hij heeft zijn eigen werkproces van de afgelopen twee jaar namelijk ook op beeld vastgelegd. In een film, die ook Oculus Maris heet, laat Beerens de complexiteit van zijn manier van werken en zijn gedrevenheid zien. De Film Oculus Maris gaat 9 september in première op het festival Film by the Sea in Vlissingen.