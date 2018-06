Mond houden en luisteren: 't Beest zet lul-niet-lolly's in

't Beest heeft lolly's om het gelul tegen te gaan (foto: William Warby | Flickr)

De lolly's zijn bedoeld om op een subtiele manier duidelijk te maken dat je genoeg hebt van het gepraat tijdens het optreden van je favoriete band. Op de lolly staat een afbeelding van Laurel en Hardy met een vinger voor hun mond.

Het snoepgoed is een initiatief van Podium Paard in Den Haag. Het blijkt een goed idee, want inmiddels zijn er 22 poppodia in Nederland die de lolly's klaar hebben liggen.

Overigens is volgens de bedenkers van de lul-niet-lolly het praten tijdens concerten in Nederland een groter probleem dan in andere landen. Onder buitenlandse artiesten zou Nederland zelfs een slechte naam hebben.