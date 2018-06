Fietsen, emotie én muziek, dat is de tiende Delta Ride for the Roses

Start Ride for the Roses 2018 in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een van de deelnemers aan deze Delta Ride for the Roses is de 22-jarige Fenna. Ze rijdt mee voor haar vader, die ongeneeslijk ziek is. Ze fietst samen met een team van dertig vrienden en familieleden. Haar vriendinnengroep uit Kwadendamme staat aan de kant Fenna en haar team aan te moedigen.

De Delta Ride for the Roses is meer dan alleen fietsen, het draait traditiegetrouw ook om muziek. Zo wordt altijd The Rose gezongen, maar ook onderweg op de route is er ruimte voor muziek. Zoals bij De Landing in Baarland, daar worden de deelnemers voorzien van een muzikale noot door dweilband Scheldedweilers uit Hansweert.

De eerste groep fietsers is al over de helft. Na 75 kilometer fietsen maken ze een tussenstop op Tholen, compleet met koeken, fruit en drinken om de reserves weer aan te vullen. Ze hebben nog zo'n 45 kilometer te gaan...

Ook meerdere medewerkers van Omroep Zeeland doen mee.

Het startschot werd vanmorgen gegeven door commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman. Maar voor dat startschot gegeven kon worden, werd eerst het nummer van de Ride for the Roses gezongen: The Rose, uitgevoerd door Patricia Foort.

De Delta Ride for the Roses is geen wedstrijd, maar een fietsrit in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen.

Volg het bij Omroep Zeeland

Omroep Zeeland doet het hele weekend verslag van de Delta Ride for the Roses. Houd vooral de website en de Facebookpagina Fietsen in Zeeland in de gaten als je het evenement wilt volgen. Maar dat kan ook op radio. Luister dit weekend naar de radio voor live bijdrages vanaf de start en finish in Goes. En kijk maandag in het programma Evenement van de Week naar een sfeerverslag van de jubileum editie van de Delta Ride for the Roses.