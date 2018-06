Kijk terug: Hoek dwingt promotie af

Bekijk de hele wedstijd op Facebook

16:40 Feest bij Hoek

De feestvreugde is losgebarsten bij Hoek nadat de promotie naar de Derde Divisie is veiliggesteld!

16:27 Hoek promoveert

Het zit erop. Hoek promoveert naar de Derde Divisie!

16:20 Houdt Hoek stand?

Hoek zit nog steeds op schema voor de Derde Divisie. De laatste minuten zijn inmiddels aangebroken!

16:11 Laatste wissel bij Hoek

Van Hoorn, matchwinner bij de wedstrijd tegen Spijkenisse, komt in het veld voor Chergui. Hoek moet nog zo'n tien minuten overleven.

15:55 Martens vervangt Impens

Birgen Martens komt in het veld voor Rik Impens bij Hoek in de 64e minuut.

Kan Hoek promotie afdwingen? (foto: Orange Pictures)

15:44 Hoek knokt zich terug

Bram Leroy schiet in de kruising en brengt de stand terug tot 1-2.

15:38 Wissel bij Hoek

Hoek en Ajax zijn begonnen aan de tweede helft. Bij Hoek is Van Renterghem erin gekomen voor Besuyen.

15:22 Rust

Hoek gaat met een 0-2 achterstand op het scorebord de kleedkamers in.

15:11 Grootste kans voor Hoek

Besuyen krijgt een grote kans voor Hoek, maar mist. De stand blijft 0-2.

15:01 Fransberg scoort opnieuw

Fransberg brengt Ajax op een 0-2 voorsprong.

14:50 Ajax scoort

Ajax komt op een 0-1 voorsprong via Fransberg na een te korte terugspeelbal van Hoek-verdediger Chergui.

14:45 Opnieuw kans voor Hoek

10' Wilson geeft de bal voor op Ceesay, maar die kopt de bal over.

14:37 Eerste kans voor Hoek

Eerste kans in de wedstrijd is voor Bram Leroy, maar hij lobt de bal over de doelman.

14:35 Aftrap

Hoek is aan de wedstrijd tegen Ajax begonnen.

14:15 Spanning neemt toe

Nog een kwartier en dan begint Hoek aan de allesbepalende nacompetitiewedstrijd tegen Ajax!

14:00 Opstelling Hoek

Trainer Jannes Tant heeft de volgende opstelling gemaakt voor het allesbepalende duel tussen Hoek en Ajax. Kunnen deze elf namen Hoek naar de Derde Divisie leiden?