Twee drugsrijders betrapt bij Belgisch-Nederlandse grenscontrole

Bij de controle werden gistermiddag, gisteravond en vannacht 140 voertuigen aan de kant gezet. Zeven bestuurders werden onderworpen aan een drugstest. Twee bestuurders testten positief en moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Twee mensen hadden bovendien nog drugs in hun bezit. Deze werden in beslag genomen en ze kregen een boete voor drugsbezit.

Drugstest

Bij de drugstest wordt speeksel afgenomen. De Zeeuwse politie gebruikt dit opsporingsmiddel pas sinds maart met enige regelmaat. Sindsdien zijn er meer dan vijftig mensen betrapt op rijden onder invloed van drugs.

Naast de drugsrijders werden ook negen bekeuringen uitgedeeld voor andere vergrijpen. Zo zat er in een van de auto's een inzittende te veel. Drie mensen kregen een boete voor het niet dragen van een gordel. Een bestuurder zat te bellen achter het stuur en er was één bestuurder die een verkeerde kentekenplaat op een aanhanger had bevestigd. Verder had één van de auto's een kapot remlicht, reed een bestuurder rond in een auto die niet APK-gekeurd was en had één bestuurder geen geldig rijbewijs.

Het initiatief voor de controle kwam van de Belgische politie. "We willen de Nederlandse collega's leren kennen, en beter samenwerken", zegt Wendy Priem, aspirant-hoofdinspecteur van de Belgische politie. "Vroeger werkten we ieder op ons eigen grondgebied maar we werken nu steeds meer samen. En dat is maar goed ook. Voorheen was bijvoorbeeld de radio-communicatie een probleem, maar nu zitten we op hetzelfde kanaal."

Een stroef begin

Ook volgens Quinten Bosveld van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen gaat de samenwerking steeds beter. "In het begin liep het nog wat stroef en juist daarom organiseren we dit soort acties. Zo leren we elkaar beter kennen", zegt hij. "En het is mooi dat we daarbij ook nog wat kunnen vangen."

Bij de controle werd ook gekeken naar alcoholgebruik. In totaal 55 bestuurders moesten blazen. Een van hen werd meegenomen naar het bureau voor de nauwkeurigere ademanalyse en daarbij bleek de bestuurder net onder de limiet te zitten.

Snelheidscontrole

Aan de Belgische kant van de grens werd ook een snelheidscontrole gehouden op de John F. Kennedylaan. Van de ruim 850 bestuurders die gecontroleerd werden, reden er ruim honderd te hard. Een van hen reed 114 kilometer per uur terwijl de maximumsnelheid daar 70 kilometer per uur is.

Er stond ook een ANPR-camera, waarmee automatisch de kentekens worden gescand en vergeleken met de lijst van kentekens van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Nog vijf openstaande boetes

De camera stelde zeven hits vast, waarvan twee auto's werden onderschept. De bestuurder van een Belgische auto bleek nog vijf openstaande boetes aan de Nederlandse justitie te moeten betalen. Hij kon van het verschuldigde bedrag maar 390 euro ter plekke betalen en moest daarom de auto bij het politiebureau achterlaten.

