Voorbijganger ziet lichaam drijven in Westerschelde bij Perkpolder

In de Westerschelde is aan het begin van de middag een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam lag in het water ter hoogte van Perkpolder.

Dode gevonden bij Perkpolder 2 (foto: HV Zeeland) Een voorbijganger zag het lichaam in het water drijven. Hierop werden politie en KNRM gealarmeerd. De KNRM heeft het lichaam geborgen en aan de kant gebracht. De politie onderzoekt de identiteit van de overledene en de doodsoorzaak.