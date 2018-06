Dieter Staelens wint opnieuw Triathlon Terneuzen

Triatlon Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vrouwen pakte Andrea Scharmga uit Maastricht de overwinning. Zij voltooide de 1/8e Triathlon Terneuzen in 1u9m16s. Zij was daarmee met afstand de snelste. Emke Erpelinck uit Philippine finishte op ruim drie minuten achterstand als tweede. Nicole Wondergem uit Middelburg kwam als derde over de streep.

Triathlon Terneuzen Mannen

1. Dieter Staelens Maldegem (België) 55.03' 2. Ruben Martens Axel 56.06' 3. Rens de Ridder Arnemuiden 58.20'

Triathlon Terneuzen Vrouwen