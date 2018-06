Deel dit artikel:











Antwan Tolhoek nipt buiten top tien in Critérium du Dauphiné

Antwan Tolhoek is in de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné als elfde gefinisht. De 24-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo kwam na een bergrit van 110 kilometer op een minuut en 45 seconden achterstand binnen van de Spaanse winnaar Pello Bilbao (Astana Pro Team). In het algemeen klassement is hij gestegen naar de dertiende plek.

Antwan Tolhoek (foto: Team LottoNL-Jumbo) Antwan Tolhoek handhaafde zich lange tijd in de groep der favorieten op de slotklim naar La Rosière Espace San Bernardo, maar in de slotfase moest hij alsnog passen. Desondanks wist de renner uit Yerseke nog naar een elfde plaats te rijden, waardoor hij steeg naar de dertiende plaats in het algemeen klassement. Morgen valt het klassement in zijn definitieve plooi tijdens de 129 kilometer lange slotrit van Moûtiers naar Saint-Gervais Mont Blanc.