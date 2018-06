Lesley Kerkhove naar finale kwalificatietoernooi Rosmalen

Lesley Kerkhove (foto: Omoep Zeeland)

Het was voor Lesley Kerkhove weer haar eerste optreden na haar uitschakeling in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor daar met haar Tsjechische tennispartner Lidziya Marozava al in de eerste ronde. Kerkhove kwam daar in het enkelspel niet in actie, omdat ze met haar 199ste plaats te laag staat op de wereldranglijst.



Kerkhove speelt morgen in de finale tegen de winnares van de partij tussen de Hongaarse Fanny Stollar en onze landgenote Demi Schuurs. De winnares van de finale plaatst zich voor het hoofdtoernooi dat volgende week plaatsvindt.