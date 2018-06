Hoek promoveert ternauwernood

Hoek promoveert naar Derde Divisie (foto: Orange Pictures)

Hoek begon matig aan de wedstrijd. Hoewel de eerste kansen in het duel voor de thuisploeg waren, kwam Hoek in de 15e minuut al op achterstand. Een te korte terugspeelbal van verdediger Chergui belandde in de voeten van Ajax-speler Fransberg en die wist daar wel raad mee. Diezelfde Fransberg bracht Ajax zelfs op een 0-2 voorsprong in de 26e minuut. Bij die stand floot de scheidsrechter na 45 minuten voor het rustsignaal.

In de tweede helft deed Hoek echter snel wat terug via Bram Leroy. In de 52e minuut belandde zijn schot op doel in de kruising, waardoor Hoek weer op schema zat voor de Derde Divisie. Het bleef bij 1-2 en op die manier verzekerde Hoek zich van promotie naar de Derde Divisie.

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Chergui (Van Hoorn/79), Verwilligen, Impens (Martens/64), Vandepitte, Leroy, Ceesay, Besuyen (Van Renterghem/45)

Scoreverloop

0-1 Fransberg (15)

0-2 Fransberg (26)

1-2 Leroy (52)

Later volgen beelden van de wedstrijd...