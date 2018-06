Kerkelijke kijkdag geen succes

Het is de bedoeling dat één van de twee kerkgebouwen verkocht wordt. Omdat de Gemeente zelf moeilijk kan kiezen welke van de twee dat moet zijn, zijn vier jaar geleden beide gebouwen te koop gezet. "Wij willen de markt laten bepalen welke kerk wij afstoten", legt Peter Nieuwenhuyzen van PKN Hansweert-Schore uit. "Het is voor onszelf een te emotioneel besluit."

Kostbare zaak

Door het afnemend aantal leden en het toenemend onderhoud aan beide kerken, zit er voor de Gemeente niets anders op dan afscheid te nemen van een tweede kerkgebouw. Maar de verkoop gaat minder voorspoedig dan gehoopt. "We hebben wel potentiële kopers gehad hoor, maar hier in Schore moet je bijvoorbeeld het onderhoud van de toren zelf doen en omdat dat een kostbare zaak is, liep het dan op niets uit", aldus Nieuwenhuyzen.

(foto: Omroep Zeeland)

Wat Nieuwenhuyzen betreft zijn er genoeg mogelijkheden voor beide gebouwen. "Een restaurant is een goed voorbeeld. Of een sportschool of ontmoetingscentrum. Maar je kunt er ook een grote woning van maken of meerdere kleine." Met het geld dat de verkoop oplevert wil de PKN Hansweert-Schore de andere kerk gaan opknappen.

Er is nog hoop

De leden hopen daarom dat er zich toch nog iemand meldt. Dat kan nog tot 18 juni. Daarna sluit de inschrijving. Als er dan nog geen koper is, zal de Gemeente weer om de tafel moeten om te bepalen wat de volgende stap is. "Ja, dat is nog echt ongewis. Dan moeten we gaan nadenken over andere mogelijkheden", besluit Nieuwenhuyzen.