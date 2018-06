Kloetinge ten onder na strafschoppen

Kloetinge niet voorbij Sportlust'46 (foto: Ron Quinten)

Spelbeeld

Kloetinge had het in het eerste bedrijf heel erg lastig tegen de bezoekers uit Woerden. Doelman Matthew Lentink hield zijn ploeg lang op de been, maar kort voor de rust kwamen de gasten verdiend op 0-1. Mede door de inbreng van de talentvolle Valentijn van Keulen begon Kloetinge beter aan de tweede helft. Uit een hoekschop zorgde verdediger Jeroen de Jonge met het hoofd voor de gelijkmaker; 1-1. Het spel golfde op en neer en beide teams werden voorzichtiger.



Verlenging

Na negentig minuten bleef het gelijk en moest er een verlenging aan te pas komen. In de verlenging was Kloetinge de betere ploeg en het team kreeg via invaller Can Özgan nog een grote kans om de zege naar zich toe te trekken, maar zijn inzet belandde over het doel van de bezoekers.



Strafschoppen

Het nemen van strafschoppen moest uiteindelijk beslissen wie er naar de finale mocht. Thijs van de Dries en Maarten van Vooren misten aan de kant van Kloetinge en de bezoekers faalden slechts één keer. Op die manier ging Kloetinge alsnog ten onder.

Scoreverloop

0-1 Vrolijk (36)

1-1 De Jonge (57)

1-2 Kalisse (penaltyreeks)

1-3 Robin Demeijer (penaltyreeks)

2-3 Roy Mulder (penaltyreeks)

2-4 Rory van Gulik (penaltyreeks)

3-4 Matthew Lentink (penaltyreeks)

Opstelling Kloetinge

Lentink ,Wuyts ,Jaap Esser ,De Jonge ,Jansen ,Mulder ,Van Tiggele ,Van den Dries ,Van Vooren ,De Bonte (Van Keulen/46) ,Van de Poel (Schuit/70)