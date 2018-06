Uitslagen amateurvoetbal 9 juni

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

3e divisie/Hoofdklasse

Hoek is ondanks de thuisnederlaag gepromoveerd naar de derde divisie.

Hoofdklasse/1e klasse

Kloetinge had het moeilijk tegen Sportlust'46 en ging uiteindelijk ten onder na strafschoppen. De Bevelandse formatie blijft in de eerste klasse.

1e klasse/2e klasse

SSV'65 is er niet in geslaagd te promoveren naar de eerste klasse. De club van trainer Carlos de Jonge verliest na verlenging in en tegen Woudenberg en speelt volgend seizoen weer in de tweede klasse.

2e klasse/3e klasse

Tholense Boys had er een verlenging en strafschoppenserie voor nodig, maar de ploeg van trainer Erwin de Nijs verslaat Prinsenland en mag volgende week de finale om promotie naar de tweede klasse spelen tegen Wieldrecht, dat Zaamslag versloeg.

3e klasse/4e klasse

Luctor Heinkenszand en De Noormannen zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Luctor wint van Lewedorpse Boys, dat daarmee degradeert naar de vierde klasse. De Noormannen verslaat Apollo'69, waardoor de ploeg in de vierde klasse blijft. Vlissingen blijft in de derde klasse na de overwinning op Patrijzen. Duiveland en Smerdiek wisselen van klasse. Duiveland speelt komend seizoen in de vierde klasse, Smerdiek in de derde klasse.

