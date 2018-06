Deel dit artikel:











Motorrijder gewond bij ongeluk Terneuzen

Bij een ongeluk in Terneuzen is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer kwam op de kruising van de Mr F.J. Haarmanweg en de Lange Reksestraat in botsing met een auto.

Ambulance op uitvoegstrook - archieffoto (foto: OZ) Ziekenhuis Een ambulance heeft de gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen het slachtoffer heeft overgehouden aan het ongeval is niet bekend. De motor en de personenauto zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.