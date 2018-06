Promotie voor Hoek: van horrorscenario naar feest op het veld

Supertrots

Ondanks de slechte wedstrijd van Hoek zijn de spelers vooral trots op het bereikte resultaat. Hoek promoveert voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar de Derde Divisie (voorheen Topklasse). "Het is gelukt en ik ben er supertrots op", zegt Vandepitte.

Voordat er feest gevierd kon worden, moest Hoek flink aan de bak. Door twee blunders achterin (terugspeelbal Chergui en slecht verdedigen van De Backer) stond Hoek binnen dertig minuten met 0-2 achter. Weg was de voorsprong die dinsdag nog in Amsterdam bereikt werd door een 1-3 zege.

Nagelbijten

Thomas van Renterghem begon als reserve en keek vanaf de bank toe. "Het was nagelbijten. Ik dacht alleen maar: kom op, kom op! En het is gelukt. Ik speel nu zes jaar bij Hoek en dit is wel een van de mooiste momenten."

Het leeft in Hoek

Volgens Vandepitte is de promotie belangrijk. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de club. "Het leeft enorm in Hoek. Dat zie je wel want er zijn hier vanavond heel veel mensen." Op de wedstrijd kwamen meer dan duizend toeschouwers af.

Hoek promoveert naar Derde Divisie (foto: Orange Pictures)

Onder zware druk

Voor trainer Jannes Tant was het zijn laatste wedstrijd als coach van Hoek. Hij vertrekt na drie seizoenen bij de club en wordt opgevolgd door Dennis de Nooijer.

Tant stond halverwege de competitie onder zware druk omdat de prestaties tegenvielen. Nu vertrekt hij door de voordeur met promotie naar de Derde Divisie op zak. "Ik ben echt trots om met deze groep te hebben kunnen werken. In december op Noordwijk was het bijna over". Het scheelde niet veel of Tant was ontslagen.

Trots, blij en emotioneel

"Ik moet de voorzitter, de technische commissie en mensen die het hier bepalen dankbaar zijn. Ik heb het vertrouwen gekregen." Daarna is Hoek heel veel wedstrijden gaan winnen. De club verloor in het kalenderjaar 2018 slechts twee wedstrijden. "Je wil niet weten hoe ik me voel vanmiddag. Ik voel me echt trots, blij en emotioneel. Ik ga er echt van genieten vanavond. Ik heb mijn hart een klein beetje verloren aan Hoek."

