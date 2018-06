Tweede Zeeuws-Vlaamse Delta Ride for the Roses is drukbezocht

De Delta Ride for the Roses is geen wedstrijd, maar een fietsrit in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen. Rond 12.00 uur kwamen de eerste fietsers binnen.

Laatste loodjes

Bij het laatste rustpunt voor de finish staat de 47-jarige verkeersregelaar Arjen Sol uit Philippine. Hij roept de fietser bemoedigende woorden toe: "Laatste loodjes, sinaasappeltje, bidonnetje opvullen, ambiance, live muziek, alles is er!" Maar voor deze deelnemers geldt: eerst zien, dan geloven.

Toch blijkt dat er bij rustpunt twee dingen ontbreken: bier en bitterballen. Daarom zijn deze deelnemers tussendoor even verderop neergestreken.

Veel van de deelnemers hebben een geheel eigen reden om mee te doen, van een familielid of een naaste met kanker tot deelnemers die zelf een vorm van kanker hebben. Zoals de 70-jarige deelnemer Bertus Franse uit Westdorpe, hij fietst mee voor zijn acht broers en zussen. Hij is de enige in het gezin die geen kanker heeft.

Op een deel van de route dreigde even een opstopping. Vier dikbilkoeien waren namelijk losgebroken uit hun omheining. De politie heeft met meerdere eenheden voor koeienherder gespeeld en samen met de boer, zijn zwager en enkele andere omstanders de losgeslagen dieren weer teruggebracht naar hun wei.

'Door het dolle heen'

Dat kostte volgens een van de agenten wel veel moeite. Ze hadden de vrijheid geroken en waren volgens de agent door het dolle heen. Ze zijn er met zijn allen uren mee bezig geweest, maar uiteindelijk lukte het om de dieren weer hun veld in te drijven.

Gisteren vertrok in Goes de tiende editie van de Delta Ride voor de Rozes. Zo'n 3.000 deelnemers hebben daar de routes van 25, 50, 80 of 120 kilometer afgelegd. Later vandaag wordt bekendgemaakt hoeveel geld er in totaal is opgehaald. Gisteren werd wel al bekendgemaakt dat het bedrag van vorig jaar van 150.000 euro ruimschoots wordt overtroffen. Het volledige bedrag gaat naar KWF Kankerbestrijding.

Drukte bij Ride for the Roses in Terneuzen (foto: J.J. de Bakker)

Drie dagen Delta Ride for the Roses

