Tweede Zeeuws-Vlaamse Delta Ride for the Roses van start

De Delta Ride for the Roses is geen wedstrijd, maar een fietsrit in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen.

Drukte bij Ride for the Roses in Terneuzen (foto: J.J. de Bakker)

Veel van de deelnemers hebben een geheel eigen reden om mee te doen, van een familielid of een naaste met kanker tot deelnemers die zelf een vorm van kanker hebben. Zoals de 70-jarige deelnemer Bertus Franse uit Westdorpe, hij fietst mee voor zijn acht broers en zussen. Hij is de enige in het gezin die geen kanker heeft.

Drie dagen Delta Ride for the Roses

Omroep Zeeland doet het hele weekend verslag van de Delta Ride for the Roses. Houd vooral de website en de Facebookpagina Fietsen in Zeeland in de gaten als je het evenement wilt volgen, maar luister ook naar de radio. Kijk maandag in het programma Evenement van de Week naar een sfeerverslag van de jubileum editie van de Delta Ride for the Roses.

Lees ook: