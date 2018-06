Kerncentrale Doel dicht door defect aan Doel 4

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de eigenaar van de kerncentrale, ENGIE, is de uitschakeling een standaardprocedure en is er geen enkel gevaar voor de omgeving, de bevolking of de stroomvoorziening. Aangenomen wordt dat de reactor 4 vanavond weer opstart.

Gebrekkige communicatie

De kerncentrale ligt al langer onder vuur vanwege hun ouderdom en mankementen. Zo kwam Doel 1 eind april stil te liggen door een lekkage in het koelsysteem in nucleaire gedeelte. Na dat incident kwam er veel kritiek uit Zeeland en West-Brabant op de gebrekkige communicatie over dit soort mankementen.

