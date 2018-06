Kerncentrale Doel ligt nu helemaal stil door defect aan Doel 4

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

De Belgische atoomwaakhond FANC meldt dat het defect optrad in de elektronische regeling van de turbine. Daarom werd de turbine uitgeschakeld en dan wordt ook automatisch de reactor stilgelegd.

'Standaardprocedure'

Volgens de eigenaar van de kerncentrale, ENGIE-Electrabel, is de uitschakeling een 'standaardprocedure' en was er op geen enkel moment sprake van gevaar voor de omgeving, de bevolking of de stroomvoorziening. De verwachting is dat de reactor Doel 4 vanavond weer wordt opgestart en uiterlijk morgenavond weer aan het stroomnet wordt gekoppeld.

De kerncentrale ligt al langer onder vuur vanwege de ouderdom van de reactoren en de vele mankementen waarmee die kampen. Zo kwam Doel 1 eind april stil te liggen door een lekkage in het koelsysteem in nucleaire gedeelte. Daarbij is volgens het FANC overigens geen radioactief koelwater vrijgekomen, maar onder meer de gemeenteraad van Reimerswaal vertrouwt het niet en wil dat er nader onderzoek gedaan wordt naar het mogelijk lekken van radioactief koelwater naar de Westerschelde en het grondwater.

Gebrekkige communicatie

Na dat incident kwam er veel kritiek uit Zeeland en West-Brabant op de gebrekkige communicatie over dit soort mankementen. Doel 1 ligt nog tot oktober stil vanwege dat lek. De andere reactoren zijn buiten gebruik vanwege onderhoud.

