Dronken bestuurder uit Vlissingen betrapt in Domburg

Een van de melders was een agent die net klaar was met zijn dienst. Hij zag het busje de parkeerplaats aan de Singel oprijden en wees aan zijn opgeroepen collega's aan om welk geparkeerde voertuig het ging.

Omringd door flessen bier

De bestuurder bleek een 35-jarige Vlissinger. Hij werd in het busje omringd door flessen bier, sommige waren leeg, in andere flessen zat nog een restje. De agenten lieten de Vlissinger blazen en namen hem mee naar het politiebureau in Middelburg voor een nauwkeurige ademanalyse.

Eenmaal in het politiebureau aangekomen sloeg plotseling het gedrag van de Vlissinger om van normaal naar agressief. Hij weigerde mee te werken aan de ademanalyse, schold de agenten uit en bedreigde hen.

Rijbewijs ingenomen

Daarom werd hij meteen ingerekend. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij zit nu nog vast in een politiecel. Hij wordt vandaag verhoord. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.