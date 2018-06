Vlissinger vast voor bedreiging met een hakbijl, politie zoekt getuigen

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De bedreiging gebeurde gistermiddag rond 16.45 uur op de President Rooseveltlaan. Volgens de politie ligt de aanleiding voor die bedreiging in de relationele sfeer. Een vrouw is tussenbeide gekomen, zij wist volgens de politie erger te voorkomen. Daarna is de bedreiger in zijn auto gestapt en weggereden.

Twee meisjes en twee ouderen

Agenten hebben de Vlissinger vanmorgen aangehouden in zijn woning aan de Van Dycklaan. Hij is voor verder onderzoek en verhoor ingesloten in een politiecel. Volgens de politie hebben meerdere mensen het incident gezien, onder wie twee meisjes en twee ouderen. De politie roept deze getuigen nu op om zich te melden.