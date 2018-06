Deel dit artikel:











Huub van Noorden pakt Nederlandse titel

Huub van Noorden heeft het Nederlands kampioenschap skyrunning gewonnen in het Zwitserse Tesserete. Na een wedstrijd van 27 kilometer kwam hij als eerste Nederlander over de streep in een tijd van 3:00.52'. Met Tim Pleijte stond er een tweede Zeeuw op het podium. De loper uit Vlissingen pakte de bronzen medaille op bijna drie minuten achterstand van Van Noorden.

Huub van Noorden is in zijn element in de bergen (foto: Steven Pauwels) Ook bij de vrouwen was er Zeeuws succes. Renate de Reus uit Vlissingen liep daar naar een vierde plaats na vier uur en 24 minuten. Ze gaf daarmee ruim veertig minuten toe op Nederlands kampioene Anouk Claessens. Vorig jaar pakten Erwin Adan en Renate de Reus respectievelijk een zilveren en bronzen medaille bij het NK skyrunning in het Italiaanse Limone.