Racketcentrum Terneuzen kampioen na spannend slotduel

Racketcentrum Terneuzen is kampioen geworden in de Superleague Overgangsklasse C. De ploeg uit Terneuzen moest in het allesbepalende slotduel tegen concurrent Achteraf Amsterdam. Die wedstrijd kende geen winnaar en eindigde in een 5-5 gelijkspel, maar dat was voldoende voor de titel.

Racketcentrum Terneuzen pakt de titel in de Superleague Overgangsklasse C (foto: Omroep Zeeland) De darters van Racketcentrum Terneuzen begonnen uitstekend aan de allesbeslissende slotwedstrijd in Amsterdam. Tijdens de Round Robin waren ze met afstand de beste, maar bij de singlepartijen knokte Amsterdam zich terug. Na de koppelpartijen stond Amsterdam nog zelfs 5-4 voor, maar in de afsluitende solopartij kon Terneuzen de stand gelijktrekken. Op die manier kroonde Racketcentrum Terneuzen zich tot kampioen.