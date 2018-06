Kijk terug: GOES promoveert evenals Hoek naar Derde Divisie

90' Afgelopen

GOES is gepromoveerd naar de Derde Divisie!

87' Opnieuw wissel bij GOES

Haghayegh neemt de plaats in van De Punder.

84' De Vlieger verlaat het veld

Thijs Rentier komt in het veld voor Remon de Vlieger.

75' Bal van de lijn

Be Quick probeert wat terug te doen, maar Jan Paul van Hecke weet op laatste moment de bal van de lijn te halen.

73' Goes dicht bij Derde Divisie

Rick de Punder zet GOES op een 0-2 voorsprong.

70' Keeper Be Quick stopt De Winter

Tim de Winter was bijna op weg naar zijn tweede treffer, maar de keeper van Be Quick plukt de bal voor zijn voeten weg.

52' Grote kans Wissel

Spits Wissel krijgt een grote kans voor GOES, maar mist oog in oog met de doelman.

Tweede helft

De tweede helft is begonnen bij de wedstrijd tussen Be Quick 1887 en Goes.

RUST

GOES gaat met een 0-1 voorsprong de kleedkamers in.

34' Paal

Weer een grote kans op een doelpunt voor GOES. De bal van Rick de Punder belandt echter op de paal.

27' Wiersma mist

Wiersma krijgt een grote kans voor Be Quick, maar schiet op Meulmeester.

26' Tim de Winter scoort

GOES mag vijf minuten later alsnog juichen bij een doelpunt van Tim de Winter.

21' Woestijne treft de lat

Gejuich aan de zijde van Goes als Van de Woestijne lijkt te scoren, maar de bal raakt de onderkant van de lat en gaat niet over de lijn volgens de scheidsrechter.

14' Franse verlaat geblesseerd het veld

Erwin Franse raakt bij een duel geblesseerd en wordt vervangen door Remon de Vlieger.

4' Eerste kans voor Be Quick

De eerste kans in de wedstrijd is voor Be Quick, maar Meulmeester redt.

13:48 Wedstrijdbespreking

Trainer Rogier Veenstra zet zijn elftal nog een laatste keer dit seizoen op scherp in de wedstrijdbespreking.

13:45 Opstelling

GOES begint zonder Remon de Vlieger en Francis Kabwe Manengela tegen Be Quick 1887. Beide spelers zijn niet fit genoeg om te starten.

13:05 Einde van een lange busreis

GOES is aangekomen in Haren waar omstreeks 14.30 uur de allesbepalende wedstrijd om promotie naar de Derde Divisie plaatsvindt.

12:45 Aan tafel!

De selectie van GOES werkt in aanloop naar de wedstrijd tegen Be Quick 1887 nog een laatste sportmaaltijd naar binnen in De Punt.

12:30 Etenstijd

Tussenstop voor VV GOES in De Punt waar straks een sportmaaltijd op het programma staat. Vanmiddag om 14.30 uur de beslissende wedstrijd in de finale van de nacompetitie tegen Be Quick 1887 in Haren, ruim 300 km van Goes.

12:00 Reizen met het vliegtuig

Niet alleen voor de selectie is het een lange reis, maar natuurlijk ook voor de supporters én sponsors. Daarom zijn de sponsors voor deze speciale gelegenheid met het vliegtuig afgereisd naar Groningen.

De sponsors van Goes zijn met vliegtuig naar Groningen afgereisd (foto: VV GOES)

10:50 GOES onderweg

Een verre uitwedstrijd betekent vroeg op pad. De spelersbus van Goes is zojuist Zwolle gepasseerd.