Prestigieuze virtual reality-prijs voor Vlissingse kunstenaar

The Grass Smells So Sweet 2 (foto: Dani Ploeger)

De jury beoordeelde inzendingen uit het hele wereld, waarvan er zestien tentoongesteld zijn bij het VRHAM-festival voor kunst en VR in Hamburg.

Virtual reality

Centraal in het kunstwerk staat de headset waarmee de gebruiker zich onderdompelt in virtual reality en daarmee rondom videobeelden kan bekijken en audio kan beluisteren. Ploeger baseert zijn werk op wat mensen op social media zoal bezighoudt. Daarbij gaat het volgens hem opvallend vaak over oorlog en geweld.

Zo komt het ook voor dat mensen uit ervaring vertellen hoe het is om in een oorlog gewond te zijn geraakt. De manier waarop deze slachtoffers daarover communiceren en de wijze waarop degenen die dit lezen zich wel of niet in de slachtoffers kunnen verplaatsen is de rode draad in de verhaallijn in het kunstwerk.

De eerste prijs levert Ploeger 5000 euro op.