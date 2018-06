Veel belangstelling voor modeshow van Ineke Otte in Middelburg

Artist in performance

Ineke Otte is de eerste 'Artist in performance' bij de Zeeuwse Bibliotheek. Het werk van Otte staat een maand centraal. Er is een expositie van haar werk te zien en ze geeft ook workshops. Aan de show op de catwalk deden achttien modellen mee die de excentrieke sieraden van Otte droegen. De show werd gepresenteerd door Marijke Helwegen die een fan is van het werk van Ineke Otte.

Kunst van Ineke Otte op de catwalk. (foto: Omroep Zeeland)

Internationaal

Ineke Otte heeft haar atelier in Goes. Ze maakt niet alleen sieraden, maar ook glaskunst, sculpturen en lampen. Zeeland en de natuur zijn haar inspiratiebronnen. Haar werk was onder meer te zien tijdens de Salone del Mobile in Milaan, en Art Palm Beach in Florida (USA). En in de museumwinkel van het prestigieuze MOMA, Museum of Modern Art, in San Fransisco. Beroemdheden als Jean Paul Gaultier, Paola Navone en Koningin Maxima dragen haar sieraden.

De show werd gepresenteerd door Marijke Helwegen, die fan is van haar werk