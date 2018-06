Deel dit artikel:











Antwan Tolhoek elfde in Critérium du Dauphiné

Antwan Tolhoek is elfde geëindigd in het Critérium du Dauphiné. De 24-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo zat lange tijd mee in de vroege vlucht, maar werd op de slotklim bijgehaald. De inwoner van Yerseke finishte uiteindelijk nog als elfde in zowel de rit als het eindklassement.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures) Het duurde lang voordat er een vroege vlucht tot stand kwam in de 129 kilometer lange slotrit. Na zo'n 30 kilometer koers reed Antwan Tolhoek echter alsnog met Daniel Navarro, David Gaudu, Edward Ravasi, Pierre Rolland en Julian Alaphilippe weg. De zes leiders kregen een maximale voorsprong van drie minuten, toen het peloton onder leiding van AG2R-La Mondiale ging achtervolgen. Aan de voet van de slotklim had de kopgroep nog zo'n minuut voorsprong. Op de beklimming naar Saint-Gervais Mont Blanc moest Tolhoek vervolgens zijn medevluchters laten gaan. Hij kon daarna echter de schade beperken en kwam op 50 seconden van ritwinnaar Adam Yates als elfde binnen. Op die manier legde Tolhoek beslag op een elfde eindklassering. Dat was eveneens goed voor een tweede plek in het jongerenklassement.