Losgebroken koeien dreigen route Ride for the Roses te blokkeren

Dat kostte volgens een van de agenten wel veel moeite. De dieren hadden de vrijheid geroken en waren volgens de agent door het dolle heen. Ze zijn er met zijn allen uren mee bezig geweest.

De melding kwam binnen om 09.45 uur. Het leek er even op dat het de agenten ging lukken om de dieren al binnen een uur weer terug naar de wei te drijven, maar halverwege maakten ze ineens rechtsomkeert en renden weg richting de Drieweg, waar waar op dat moment tientallen fietsers reden vanwege de Delta Ride for the Roses.

Weer in hun eigen wei

Het lukte de agenten om te voorkomen dat de dieren de route van de Delta Ride for the Roses blokkeerden. Uiteindelijk werden de dieren met vereende krachten alsnog naar hun veld gedreven. Rond het middaguur stonden ze weer in hun eigen wei.

