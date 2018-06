Deel dit artikel:











Kerkhove verliest finale kwalificatietoernooi Rosmalen

Lesley Kerkhove is gestrand in de finale van het kwalificatietoernooi voor de Libema Open in Rosmalen. De 19-jarige Hongaarse Fanny Stollar, 165e op de wereldranglijst, was met 6-2 en 6-2 te sterk voor de tennisster uit Zierikzee.

Lesley Kerkhove (foto: OZ) Kerkhove komt in Rosmalen nog wel in actie in het dubbelspel. Daarin speelt ze aanstaande week met de Wit-Russische Lidzija Marozava tegen het Nederlandse duo Hogenkamp/Schoofs.